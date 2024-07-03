İlçe Milli Eğitim Müdürümü Ali Şeyh Özdemir’in İl Milli Eğitim Müdürlüğüne "Araştırmacı" olarak atamasının yapıldığından ayrılacak olması nedeniyle düzenlenen yemek programına Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir’in biyografisinin hazırlandığı sunumun ardından Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir’e başarı belgesi ve plaket takdim edilerek çeşitli hediyeler vererek, yeni görevinde başarılar diledi.



Kaynak : PHA