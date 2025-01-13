Tasavvuf müziğine olan ilgisiyle tanınan Asnuk, albümünde ilahilerin yanı sıra 6 Şubat depremine ithafen yazdığı bir şiire de yer verdi.

Deprem Yıldönümünde Yeni Klibi Yayınlanacak

Albümdeki iki ilahiye klip çeken sanatçı, deprem şiiri için hazırladığı klibi ise 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Şiir ve ilahileriyle Adıyaman’ın kültürel ve manevi değerlerini yansıtan Asnuk, sanat yoluyla yaşanan acıları ve dayanışma ruhunu anlatmayı hedefliyor.

Adıyaman’ın Kültür Elçisi

10 Ocak 1978’de Adıyaman’da doğan Yusuf Asnuk, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olan sanatçı, evli ve iki çocuk babası. 2009 yılından bu yana tasavvuf müziğiyle ilgilenen Asnuk, eserlerinde manevi öğelere sıkça yer veriyor.

Maneviyat ve Deprem Şiiriyle Dolu Eserler

Yeni albümünde yer alan Hz. Safvan Bin Muattal’a ithaf edilen eseriyle dikkat çeken sanatçı, Adıyaman’ın kültürel değerlerini tanıtma misyonunu sürdürüyor. "Efendim" albümü, Asnuk’un bu alandaki ilk çalışması olarak müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak : PHA