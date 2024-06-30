Deprem felaketi sonrası ayakta durmaya çalışan esnaf, artan maliyetlerden dolayı tedirgin olduklarını belirterek, esnaflar yetkililerden destek bekliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilin içinde yer aldığı ve ağır yıkıma neden olan iller arasında bulunan Adıyamanlı depremzede esnaflar hareketlilik için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

"Adıyaman için esnaf bir lokomotif değeri taşıyor"

Adıyaman için esnaflar bir lokomotif değeri taşıdığını söyleyen esnaflardan pastane işletmeciliği yapan Habib Yıldırım,"1992 yılından bu yana Adıyaman’da aktif olarak hizmet vermekteyiz. Deprem öncesinde merkezde bulunan iki şubemiz ile Adıyaman halkına hizmet veriyorduk. İşletmelerimizden birisi depremde yıkıldı. Şu anda mevcut iş yerimiz ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Depremin ardından dört bayramı geride bıraktık. Depremden önce işlerimiz bu güne oranla daha iyi bir durumdaydı. Mevcut iş yerimizin bulunduğu alan kentsel dönüşüme uğrayacak bir bölgede. İş yerlerimiz şayet kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılırsa bizimle beraber yüzlerce esnaf iş yeri arayışına girecek. Yetkililer bu konuda bizlere yardımcı olsun. Esnafın ayağa kalkması şehrin ayağa kalkması demektir. Biz burada sadece Adıyaman’a satış yapmıyoruz. Kendi ürettiğimiz pastaları ilçelerde bulunan işletmelere kurumlara vs. satıyoruz. Adıyaman için esnaf bir lokomotif değeri taşıyor." İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA