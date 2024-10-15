Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait yağlı boya tablolarından oluşan sergi, Adıyaman Belediyesi ve Valiliği işbirliğiyle Adıyaman İl Halk Kütüphanesinde açıldı.

Açılışta sergiyi gezmeye gelen 79 yaşındaki Hasan Çavuş ile 70 yaşındaki Mehmet Bağış’ın resimlere dair yaptıkları yorumlar izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

“80 yaşıma kadar ilk kez resim sergisine geldim”

Hasan Çavuş, gündem olmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Gece gündüz herkes beni arıyor, seni televizyonda internette gördük diyorlar. Çok telefon geldi bana, benim haberim yoktu, hatta gece telefon açtılar söylediler, benim haberim yoktu.”

Bu yaşına kadar hiç resim sergisine gitmediğini söyleyen Hasan Çavuş, sergide gördüğü resimlerin kendisini düşünmeye sevk ettiğini dile getirdi.

“Resimlere bakınca insanın zihni açılıyor”

Mehmet Bağış ise, “Daha önce Kıbrıs’ta sergiye gittim. Bu sergideki resimler çok eskiden kalma bakınca insanın zihni açılıyor, baktığında daha iyi görüyor.” diye konuştu.

Kaynak : PHA