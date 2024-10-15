Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi.

Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

Bir programda birlikteyken doğumdan haberdar olan akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu aileyi hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu, Ovalıoğlu ve Özer anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tebriklerini ve desteklerini aileyle paylaşan İmamoğlu ve beraberindeki heyet günün anısına aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PHA