“Ülkücü hareket” ; Şan ve şerefle dolu mazisinde “Kutlu dava”sı uğruna başta Yusuf İMAMOĞLU, Dursun ÖNKUZU, Hikmet TEKİN gibi “Hareket”in sembol isimleri olmak üzere binlerce şehit verdi. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun.

Ancak “ÜLKÜCÜ HAREKET”in tarihine “ Üç Şehitler” olarak geçen ADIYAMAN’ın bu şehitlerinin çok hazin bir hikayesi var.

Gençlikleri, her üçünün birbirlerine olan samimiyetleri, birliktelikleri, fedakarlıkları ve verdikleri örnek mücadele ile “ÜLKÜCÜ HAREKET”in tarihinde asırlar geçse de unutulmayacak bir iz bıraktılar.

Şehadetlerinde ben İstanbul’da öğrenci idim. Rahmetli adaşım Mithat şehadetinden bir hafta önce ziyaretime gelmişti. 1-2 saat yurtta oturduk çay içtik, dertleştik, sohbet ettik.

Diyeceğim şu ;

Bu “Hareket”in içinde her Ülkücünün mutlaka bir acısı var, çilesi var, gözyaşı var, acı tatlı unutulmaz hatıraları var.

Nereden, nerelerden geldiğimizi, neler yaşandığını, ne acılar yaşandığını, ne çileler çekildiğini unutmayalım. Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkıp yön veremez.

Bugün “Üç Şehitler”imizin şehadetlerinin 44.ci yıldönümü..

Başta bu şehitlerimiz olmak üzere bu Kutsal dava uğruna şehit düşmüş tüm dava erlerinin mekanları cennet olsun.

Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Rahmetli Ozan ARİF’le noktayı koyalım;

“Anlasan da uzun uzun anlatsam,

Sana bir Ülkücü nesil anlatsam,

Nereden başlasam nasıl anlatsam,

UNUTAMAM, UNUTAMAM, UNUTMAM”

Mithat SOLGUN