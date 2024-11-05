Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde bir haftadır sürdürdüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında 30 şüpheliyi yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 28 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında, Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Başarılı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve yasa dışı malzemeler ele geçirilirken toplamda 30 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında, 2 bin 485 gram Bonzai, 22 gram Metamfetamin, 9 gram Kubar Esrar ve 4 gram Skunk yer aldı. Ayrıca, 3 adet Galara ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1300 ml aseton ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen yasadışı malzemeler arasında yer aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılık mesajı verdi.