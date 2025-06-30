30 Haziran son gündü, ruhsat işlemleri için Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde hareketlilik arttı

Adıyaman’da depremzede vatandaşların kendi arsa ve parselleri üzerinde yeni konut ve iş yerlerini inşa edebilmesine imkân sağlayan yerinde dönüşüm programında, 1 Ocak–30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 25 bin bağımsız bölüm için 1.578 ruhsat düzenlendi.



Başvuru sürecinde vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli, işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için mesai mefhumu gözetmeden görev yaptı. Altı aylık dönemde sağlanan ilerleme, Adıyaman’da depremin yaralarının sarılması ve kentin yeniden inşasında kritik bir aşama olarak değerlendirildi.



Yetkililer, ruhsatlandırma sürecinin ardından inşa faaliyetlerinin hız kazanacağını ve şehir genelinde yeniden yapılanma sürecine ivme kazandırılacağını belirtti.

Kaynak : PHA