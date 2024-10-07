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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılara yönelik düzenlediği son operasyonda 12 şüpheli şahsı yakaladı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, il merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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