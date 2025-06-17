Turizm açısından önemli bir yere sahip olan Nemrut Dağı’nda, olası sağlık sorunlarına hızlı müdahale sağlamak amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkezi kurulması kararı değerlendirildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlık güvenliğini artırmayı amaçlayan bu girişim, güvenli turizm anlayışına katkı sunması ve bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmesi bakımından önem taşıyor.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, bölgenin turizm potansiyeline vurgu yaparak şunları söyledi:

"Adıyaman, birçok kültüre ev sahipliği yaparak bölgenin ekonomik ve değer açısından gelişimine katkı sağlıyor. Turizm, yalnızca ekonomik bir kazanç kapısı değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması, yerel kimliğin güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından stratejik bir alan olmalıdır. Sağlık Müdürlüğü olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü önemli bir paydaş olarak görmekteyiz. Kentimizin gelişimine katkı sunacak her çalışmada sağlık alanındaki tüm imkanlarımızı seferber ederek, ilimize değer katmaya devam edeceğiz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kentin kalkınması ve vizyon kimliğinin güçlendirilmesi için iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, nazik ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak : PHA