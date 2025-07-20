Türkiye Diyanet Vakfı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 100 çift için toplu nikah ve düğün töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Adıyaman Valiliği’nin ev sahipliğinde Rabat Otel’de gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katılım sağladığı organizasyonda, genç çiftlerin nikâh şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehir Vakfı yöneticileri ile il protokol üyeleri yaptı.

Depremin etkilerinin hâlâ sürdüğü Adıyaman’da düzenlenen bu toplu nikah töreni, sosyal dayanışmanın ve toplumsal iyileşmenin simgesi hâline geldi. Gerek ekonomik gerekse manevi destek sağlayan bu proje sayesinde 100 çift, yeni hayatlarına adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehir Vakfı’nın yürüttüğü bu çalışma, gençlerin evlilik yolculuğuna adım atmaları için önemli bir zemin oluşturdu. Törende konuşan yetkililer, projenin topluma ve aile yapısına katkısına dikkat çekti.

“Asırlar geçse de unutulmayacak bir katkı”

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz ayağa kalkarken bize yapılan bu katkı, bugün buradaki gençlerimizin sevindirilmesi, evliliklerine ve yuva kurmalarına vesile olması; ayrıca büyük afetten sonra Adıyaman’ımıza yapılan çok büyük bir hayırdır. Asırlar geçse de, nesiller geçse de inşallah unutulmayacaktır. Ben Adıyaman halkı adına da kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.”

“Aile toplumun bel kemiğidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise törende yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Gençlerimizin velimesine katıldık, düğün merasimine katıldık. Bir sünneti hep birlikte icra ediyoruz. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’ın ‘Evlilik benim sünnetimdir. Nikah benim sünnetimdir.’ diye buyurduğu sünnetini gerçekleştiriyoruz şu anda. Aile, toplumumuzun bel kemiğidir. Ülkemizde 25 milyon civarında aile var. Bu akşam burada 100 aile daha kuruluyor. Ne mutlu bize, ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Törenin ardından Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Dr. Osman Varol, masaları gezerek gelinlere hediyelerini takdim etti. Çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi.

Kaynak : PHA