Hakimler ve Savcılar Kurulunun Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Yaz Kararnamesi ile görev yerleri değişen Hâkim ve Savcılar onuruna düzenlenen veda yemeğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş katıldı.

Hâkim ve Savcılar onuruna düzenlenen veda yemeğinde konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol,"Tayini çıkan Hâkim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyor, Adıyaman’ımıza ve Adliyemize hizmetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."dedi.

Program sonunda görev yeri değişen Hakimler ve Savcılara plaket taktim edildi.



Kaynak : PHA