Kazanın, sürücünün yapımı devam eden yolda virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Kaza sonrası motosiklet şarampole uçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan Mahmut Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA