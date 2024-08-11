Edinilen bilgilere göre, park içinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Muhammed Halid Asi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA