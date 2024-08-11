Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölge halkında paniğe yol açtı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazöz müdahale aracı ve su tankeri ile yangına müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engelledi. Yangından yaklaşık 35, 40 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA