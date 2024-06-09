Adıyaman'da Müftülük Caddesi yolu üzerinde plakası öğrenilemeyen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.İ hafif yararlanırken, arkasında oturan K.T, ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan K.T'nin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA