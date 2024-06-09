Adıyaman’da 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 2024-YKS 1 (TYT oturumuna 17 bin 631, 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 2024-YKS 2 (AYT) oturumuna ise 11 bin 348 öğrenci katılım sağladı. Adıyaman Belediyesi de, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla sınava girecek öğrencilere 2 gün boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. Ayrıca Belediyenin sınav merkezleri önüne konumlandırılan stantlarda öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikramında da bulunuldu.

“Çalışmak sizden, burs bizden”

Daha önce de sınava girecek öğrenciler için moral pikniği düzenleyen Başkan Tutdere, YKS’den 1 gün önce sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak öğrencilere başarı diledi ve onlara olan inancını dile getirdi. Sınavı kazanan başarılı öğrencilere bur vereceklerini de yineleyen Başkan Tutdere mesajında, “Yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tüm öğrencilere başarılar dilerim. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler yanınızdayız. Sizlere güveniyoruz. Çalışmak sizden, burs bizden.” ifadelerine yer verdi.

“Belediyenin desteği sadece maddî olarak değil moral olarak da önemli”

Öte yandan YKS’ye giren bazı öğrencilerle, velileri Belediyenin ücretsiz ulaşım ve ikram desteğinden memnuniyetlerini şöyle dile getirdi: ”Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bu destek gerçekten bizim için büyük bir rahatlık sağlıyor. Sınav stresi zaten yeterince yorucu oluyor, üstüne bir de ulaşım ve yiyecek-içecek düşünmek, hele ki uzak bir yerden geliniyorsa, gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Adıyaman Belediyesi'nin bu desteği, sadece maddi olarak değil, moral olarak da çok önemli. Heyecanımıza ortak olarak yanımızda olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum.”

“Eğitimimize ve geleceğimize verilen önemi görmek çok güzel”

“Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayarak, eğitimimize ve geleceğimize verdiği önemi görmek çok güzel. Bu destek, sadece sınav öncesi değil, biz gençlere verilen değeri de gösteriyor. Kendisine ve emeği geçenlere teşekkür ederim.”

“Çocuğumuzu yalnız bırakmayan belediyemize teşekkür ederim”

“Çocuğumuzun sınav için hazırlanması ve bugün en iyi performansını sergilemesi bizim için oldukça önemli şey. Çocuğumuzu yalnız bırakmamak için ailecek belediyemizin sağladığı ücretsiz ulaşım imkânlarını kullandık. ve sınav öncesi dağıtılan ikramlar sayesinde evladımızın sadece sınavına odaklanmasını sağladık. Bu da onun daha rahat ve verimli bir sınav geçirmesine yardımcı oluyor. Belediyemize teşekkür ederiz.”

“Desteklerin devam etmesini diliyorum”

“Belediye Başkanımızın bu tür inisiyatifler alması, sadece bizim ailemizi değil, şehrimizdeki tüm gençleri ve velileri mutlu ediyor. Bu desteklerin devam etmesini ve daha nice öğrencilere destek çıkarak başarılı gençler yetiştirilmesini diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

Kaynak : PHA