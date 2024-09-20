Adıyaman İl Müftülüğü "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında TPAO Konferans Salonu’nda “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu konferans düzenledi.

Kur'an tilaveti ile başlayan program Müftülük ilahi grubunun ezgileri ve slayt gösterimi ile devam etti

Selamlama konuşmasını yapan İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu , "Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirledi." dedi.

Açılış konuşmasından sonra Kürsüye gelen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, "Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sevgili Peygamberimizi bütün İslam dünyası olarak, saygıyla rahmetle anarken, bu hafta boyunca yapılacak etkinlikler, numune-i imtisal olan o örnek insanı inşallah daha yakından tanımaya ve anlamaya vesile olur.” temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferansı verdi.

Program Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü'ye, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından verilen hediye takdiminin ardından sona erdi.

Konferansa Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş,Jandarma Alay Komutanı Albay Hikmet Uz, İlçe müftüleri, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Din Görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak : PHA