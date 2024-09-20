"İlerleyici Bir Beyin Hastalığı"

Dr. Demir, Alzheimer’ın zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, kişinin günlük yaşam aktivitelerini büyük ölçüde etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirtti. Özellikle yaşlılıkta en sık karşılaşılan demans hastalıkları arasında yer alan Alzheimer’ın, hastaların hafıza, düşünme ve muhakeme yetilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Alzheimer Belirtileri Nelerdir?"

Demir, Alzheimer hastalığının belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Bellek kaybı

Dil problemleri

Azalmış muhakeme yeteneği

Zaman ve yer oryantasyonu bozukluğu

Soyut düşünme güçlükleri

Davranış ve ruh hali değişiklikleri

Bu tür belirtilerin erken fark edilmesi ve tedavi sürecinin erken evrede başlamasının, hastaların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

"Erken Tanı ve Tedavi Süreci"

Dr. Demir, Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisinin henüz bulunmadığını, ancak semptomları azaltmaya ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaya yönelik tedavilerin mevcut olduğunu belirtti. Ayrıca, tedavi sürecinin multidisipliner bir yaklaşımla yönetilmesinin, hastaların yaşam kalitesini artırmada en etkili yöntem olduğunu ekledi.

"Harran Üniversitesi'nde Alzheimer Hizmetleri"

Dr. Demir, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde Alzheimer ve demans hastalarına yönelik tetkik ve tedavi hizmetlerinin verildiğini, ayrıca hasta yakınlarına yönelik destekleyici sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti. Dünya Alzheimer Günü kapsamında da hastane girişine bilgilendirici stantlar kurularak vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verildiğini aktardı.

Harran Üniversitesi’nin Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği çalışmalar, erken tanının önemini vurguluyor ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA