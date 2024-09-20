Dernek, yardımseverlik ve gönüllülük esasına dayanan bir yaklaşım benimseyerek, insani yardım faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Derneğin temel ilkelerinin güvenden ve samimiyetten beslendiğini vurgulayan açıklamada, küçük görülen yardımların bile önemli olduğunun altı çizildi.

"Kırtasiye Yardımı Faaliyetleri"

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Nezir Derneği Adıyaman'da eğitime destek amacıyla kırtasiye yardımları organize etti. İlk ve ortaöğretim seviyelerinde eğitim gören 200 öğrenciye çanta, defter, kalem, kitap gibi çeşitli okul araç gereçleri içeren kırtasiye setleri dağıtıldı. Dernek, bu yardımların sadece bir başlangıç olduğunu, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye aralıksız devam edeceklerini belirtti.

"Vakıf Geleneğinden Beslenen Yardım Anlayışı"

Nezir Derneği, insani yardım faaliyetlerinde samimiyete ve güzelce yardım yapmanın önemine dikkat çekerek, bu anlayışın İslam tarihindeki vakıf geleneğinden beslendiğini belirtti. Dernek, yardım faaliyetlerinde sayılar yerine insanların mutluluğunu ve yardımların samimiyetini esas aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, Nezir Derneği, Türkiye genelinde insani yardım çalışmalarını sürdürmeye ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA