Adıyaman’da, “Polis Amca İlkokulu” önünde yaşanan bir trafik kazasında, 6 yaşındaki Hüseyin Ç. isimli küçük çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre; Olay, öğle saatlerinde okul girişine yakın bir noktada meydana geldi. Kazaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, sürücünün olay yerinden hızla kaçtığını belirtti. Okuldan çıkan küçük Hüseyin Ç.‘ye çarpan motosiklet sürücüsü, durmaksızın uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla hızlıca hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlardan ihbar beklediklerini belirtti.