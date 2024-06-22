Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Üniversitesi kavşağında sürücüleri öğrenilemeyen 61 BU 230 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 06 DF 6185 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 DF 6185 plakalı otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA