Edebiyat dünyasında adından sık sık övgü ile söz edilen ödüllü şair ve yazar Betül Fırat üretken ve azimli kişiliği ile ön plana çıkıyor. Fırat, bedensel engelli olmasına rağmen kısa zamanda çok şey başardığından dolayı başarı öyküsü için örnek gösterilmekte. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fırat, mesleğinin yanı sıra ömür boyu hayalini kurduğu edebiyat dünyasında seçkin bir yazar olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor.

Son zamanlarda adından çokça söz ettiren ödüllü yazar ve şair Betül Fırat, ödül almaya doymuyor. Kitapları Mavi Kuş Medya tarafından hem roman hem de çocuk kitabı olmak üzere 2 dalda daha ödüle aday gösterildi. FIRAT halkın oylaması ile derecelerin belirlendiği yarışmada ödül için okurlarından destek beklediğini ifade etti.

Ödüllü yazar ve şair Betül Fırat; “Ödül almak büyük bir övünç kaynağı ama ödüle layık görülmekten de öte çalışmalarınızın takdir görmesi ayrı bir onur kaynağı. Başarılarınızın bu şekilde takdir edilmesi hem mutluluk veriyor hem de motivasyonu arttırıcı oluyor.

Yaptığınız çalışmaların ses getirdiğini ve alandaki başarınızın takdir edilmesi onur verici. Yeni projelerim için çalışmalara başladım. Okurlarımızın olumlu tepkileri ve yeni eser talepleri beni mutlu ediyor. Umarım eserlerimle daha çok okura dokunabilirim.” dedi.

Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” ile okuyucu ile buluşmuştu. 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışan, kendini geliştiren FIRAT 2022 yılı içerisinde “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu, Konuşacaklarımız Var” adlı kitapları ve çocuk romanı olan “Kayıp Lapis Lazuli” ile okuyucunun karşısına çıktı. 2023 yılında 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti” öykü kitabıyla ve son olarak 2024 yılında da “Ay Işığında Hikâyeler” öykü kitabıyla okurlarının takdirini topladı. FIRAT’ın kitapları ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor. Bu eserlerden “Heybemden Dökülen Öyküler”, “Siyah Şapkalı Adam”, “Mihrinin Hicranı” ve derlemesinde yer aldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler” Edebiyat antolojilerinde gördüğü yoğun ilgiden dolayı 2. baskıya geçildiği müjdesini de verdi.

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat; "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğendikleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım macera, polisiye ve mistik romanlarımın hazırlıkları sürüyor. Onları da zamanla okurla buluşturmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Kısa zamanda 8 kitaba birden imza atan Fırat, aynı zamanda köşe yazarlığına da devam ediyor. Bir yandan da güfte yazarlığı yaparak güftelerini besteletiyor ve Youtube kanalında yayınlıyor. Sanat alanında çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek

büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istediğini bildirdi.

Yazar ve Şair Betül Fırat Kimdir?

Ödüllü yazar, şair, köşe yazarı ve güfte yazarı.

8 kitap, 7 güfte ve 200 üzerinde köşe yazısı eseri bulunmakta.

7 adet ödül sahibi.

13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Liseyi Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. Bedensel engellidir.

Çeşitli basılı ve web gazeteleri ve de web edebiyat sayfalarında köşe yazısı, deneme, öykü yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. FIRAT aynı zamanda, Yazar Betül Fırat youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve güfteleri besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır. FIRAT, Bir Başarı Öyküsü olarak anılmaktadır.

Betül Fırat'ın Eserleri:

Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)

Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)

Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)

Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)

Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var (Deneme, 2022)

Kayıp Lapis Lazuli (Çocuk Romanı, 2023)

Öykü Muhiti (Öykü Kitabı, 2023)

Ay Işığında Hikâyeler (Öykü Kitabı, 2023)

Katıldığı Antolojiler:

Sisli Gece (Antoloji kitabı, 2022)

Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022)

Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)

Şah-ı Şiirler 5 (Antoloji, 2022)

Edebiyat Yolculuğu (Antoloji, 2022)

Edebiyat Bahçesi (Antoloji, 2023

Yaşam Ezgileri (Antoloji, 2023)

Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Antolojisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2023)

Hemera (Antoloji, 2023)

Sevi (Antoloji, 2023)

Şair Masası (Antoloji, 2024)

Dil İşçileri (Antoloji, 2024)

Yaşamın Kıyısından (Antoloji, 2024)

Bestelenen Şiirleri:

Kimine Sevdadır, Kimine Cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)

Yalan mı? (Bestelenen Şiiri, 2022)

Bendim Ben (Bestelenen Şiiri, 2023)

Gönlüm (Bestelenen Şiiri, 2023)

Alnımın Yazısı (Bestelenen Şiiri, 2023)

Gurbetimsin (Bestelenen Şiiri,2023)

Aşkımın İsyanında Ahım (Bestelenen Şiiri,2023)

Aldığı Ödüller:

2022 Altın Kalemler Mansiyon Ödülü (Şanlı Bayrağım)

Yılın En Başarılı Fark Yaratan Yazar Ödülü, 3. Kariyer Gümüş

Ödülleri, 2022 By Medya Protokol

Yılın En Başarılı Yazarı Ödülü, Kristal Çam Ödülleri, 2022

Kristal Çam Ödülleri Yönetim Gurubu

Bir Başarı Öyküsü, 4. Uluslararası Türkiye Şair Zihni Kariyer Ödülleri, 2023

Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği

Oyuncu, Yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu’nun 50. Yıl Onur Ödülü, 2023, Nupel Yapım

Yılın En Başarılı Yaratıcı Yazarı Ödülü, 1. Uluslararası Ödül Töreni, 2023

Mimoza Global Medya

Plaket:

2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması Jüri Başkanlığı

Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Platform;

Edebiyat Sanat Meltemi