Yeni cihaz, hastaların teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırırken, hasta yakınlarının da şehir dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Açılış töreni, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, yöneticiler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, PET-CT cihazını inceledi ve yetkililerden cihazın kullanımına ilişkin bilgi aldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, açılışta yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat depremi sonrası hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sağlık yatırımlarının hızla sürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, şunları söyledi:

"Deprem sonrası hem sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmeye hem de kentimizin ihtiyaçlarına uygun yatırımları hayata geçirmeye odaklandık. Kadın Doğum Hastanemizi ana binamızın hemen yanı başında açarak yoğun bakım ve servis yatak kapasitesini artırdık. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizde de kemoterapi hastalarımızın daha geniş ve konforlu ortamlarda tedavi görmelerini sağlarken, PET-CT cihazımızın kurulumunu tamamladık. Bugünden itibaren cihazımız hasta çekimine başlamış durumda."

Prof. Dr. Mehmet Şirik, PET-CT cihazının Adıyaman için kritik bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik ayrıca, PET-CT hizmetinin ardından radyoterapi cihazı kurulumu için de çalışmaların devam ettiğini belirterek, amaçlarının Adıyaman’da sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşımak olduğunu söyleyerek, bu gelişme ile birlikte Adıyaman, onkolojik tedavi süreçlerinde daha donanımlı bir sağlık altyapısına kavuşmuş olduğunu aktardı.

Kaynak : PHA