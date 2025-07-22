Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru ve Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır katıldı.

Toplantıda, içme suyu temini konusunda yaşanan mevcut problemler masaya yatırıldı; kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri ile ileriye dönük projeler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, halkın sağlıklı ve kesintisiz suya erişiminin en öncelikli konu olduğunu vurguladı.

Alınan kararlar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edilerek, sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşması için sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Toplantı, halk sağlığını önceleyen, katılımcı ve çözüm odaklı kamu yönetimi anlayışının önemli bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA