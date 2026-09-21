Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 21-25 Eylül dönemini kapsayan 5 günlük tahmini 20 Eylül saat 18.11 itibarıyla güncellendi. MGM, tahmin tutarlılığının ilk üç gün için yüzde 80-90, dördüncü ve beşinci günler için ise yüzde 65-80 civarında olduğunu bildiriyor.

PAZARTESİ GÜNÜ SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNDE

21 Eylül Pazartesi günü Adıyaman merkezde hava bulutlu ve güneşli geçerken, sıcaklık gün içerisinde 30 derecenin üzerine çıktı. MGM'nin saatlik tahmininde saat 15.00 için sıcaklık 33 derece olarak öngörülürken, akşam saatlerinde sıcaklığın 30 dereceden 27 dereceye gerilemesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ 32 DERECE BEKLENİYOR

22 Eylül Salı günü kent merkezinde havanın büyük ölçüde güneşli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 32, en düşük sıcaklığının ise 18 derece civarında olması tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA SICAKLIK 30 DERECEYE GERİLEYECEK

23 Eylül Çarşamba günü güneşli havanın devam etmesi, gündüz sıcaklığının 30, gece sıcaklığının ise 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasıyla birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde serinleme daha belirgin hissedilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ 29 DERECE

24 Eylül Perşembe günü Adıyaman'da güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 29, en düşük sıcaklığın ise 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ GÜNEŞLİ HAVA DEVAM EDECEK

25 Eylül Cuma günü kent merkezinde güneşli havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Sıcaklığın gündüz yaklaşık 30, gece ise 17 derece civarında olması bekleniyor.

Buna göre Adıyaman merkezde 21-25 Eylül döneminde gündüz sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş yaşanacak. Özellikle gece sıcaklıklarının hafta ortasında 16-17 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. MGM'nin Türkiye geneli 5 günlük tahmininde de 21 Eylül Pazartesi'den 25 Eylül Cuma'ya kadar olan dönem esas alınıyor.

Kaynak : PERRE