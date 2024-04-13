Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi.

Göçeri Köyü yakınlarında ilçe merkezi yönünde ilerleyen Sedat Bozan (23) idaresindeki 44 ACM 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan S.B. (60), A.B. (22), N.B. (31), A.D. (14), H.A.D. (10), A.D. (7), T.D. (6) ve M.D. (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada durumu ağır olan Muhammed Denizhan (5), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA

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