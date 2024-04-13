Mehmet Ali Erbil'e eski sevgilisinden şok gönderme Mehmet Ali Erbil'e eski sevgilisinden şok gönderme

Ünlü Müzisyen Paulachino paylaşımlarından dolayı göz altına alındı.Nijerya asıllı rap sanatçısı Paulachino, İstanbul’daki evinde göz altına alındı.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Paulachino daha önce 20 Milyon₺’lik takı alışverişi ve arabasından sokağa yüklü miktarda dağıttığı paraları gösterdiği videolar ile gündeme gelmişti.
Türkiye’de çektiği kliplere bir yenisini ekleyen sanatçı bu sefer yakayı ele verdi.

İşte sanatçının o paylaşımları yaptığı sosyal medya hesapları
www.instagram.com/paulachino
www.tiktok.com/@paulachinoo
www.youtube.com/@paulachino7593

Kaynak: igf