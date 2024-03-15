Programın amacı, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme şartlarını geliştirmek ve okul ve kurumlarda çalışan personel ve öğrencilerin hareketli yaşama teşvik etmek amasıyla okullarda tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Şehit Taha Uluçay İlkokulunu ziyaret ederek çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek için yapılan fiziksel etkinlik çalışmalarına katıldı.

Tosun, öğretmen ve öğrencilerle birlikte fiziksel etkinlikler yaparak coşkularına ortak oldu.

Etkinlik sonrası Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İdareci ve öğretmenlerle yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan İl Müdürü Ali Tosun, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için Bakanlığımız tarafından yürütülen bu çalışmalar konusunda özverili çalışmalar yürüten tüm okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etti.



Kaynak : PHA