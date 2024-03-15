Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı toplanıtda kura müdahale edileceğini ve ÖTV ile KDV'de artış olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak.” iddiasının doğru olmadığını ve dezenformasyondan ibaret olduğu duyuruldu.

Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği anmsatılarak, "Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.