Adıyaman-Samsat karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde adeta savaş alanına dönen yol, bölge halkını yasa boğdu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman-Samsat karayolunda, sabahı yaşanan trajik kaza, yürekleri dağladı. Henüz kimlikleri ve sürücü bilgileri belirlenemeyen iki otomobilin şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, araçlar hurdaya döndü.

Çarpışmanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla ulaşan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, kazanın dehşet verici boyutlarını ortaya koydu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçlarda bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 1 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

YETKİLİLERDEN UYARI: HIZ VE DİKKATSİZLİK ÖLÜME YOL AÇIYOR

Kaza, Adıyaman-Samsat karayolunda sıkça yaşanan trafik facialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer, sürücüleri hız ve dikkatsizlik konusunda uyarırken, bu yolda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerken, bölge halkı ise yol güvenliği için acil önlem çağrısında bulundu.