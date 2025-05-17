Adıyaman’da uzun süredir kırtasiye ve kültürel yayıncılık alanında faaliyet yürüten Adil Yaşar Kitap Kırtasiye, bölge yazarlarının da destek verdiği yeni bir imza gününe daha ev sahipliği yaptı. Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte, katılımcılar kitaplarını imzalatan yazarlarla birebir sohbet etme ve eserlerin yazım süreci hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.

Turan Koç: “Kitaplarımda Yaşanmışlıkları, Tanıklıkları Kaleme Aldım”

Kahta doğumlu yazar ve öğretmen Turan Koç etkinlikte, Perre Haber Ajansı’na yazarlık yolculuğunu ve kitaplarının içeriklerini anlattı. Etkinliği organize eden Mehmet Adil Yaşar’a teşekkür eden Koç, Adıyaman’da kültür ve edebiyatın gelişmesine katkı sunan bu tür buluşmaların çoğalması gerektiğini vurguladı.

Koç, “Bu buradaki ikinci imza etkinliğimiz. Adıyaman’da bu tür etkinliklere destek vermek bizim için büyük mutluluk. İlk kitabım Esmer Tenli Çocuklar, bir şiir kitabı. Ardından gelen Kayıp Kızın Dönüşü ve Yitirilen Umutlar, yaşadığımız olaylara tanıklık ettiğim, gerçek hikâyelerden esinlenerek yazdığım öyküleri içeriyor. Deprem sürecinde birebir yaşadığımız, içinden geçtiğimiz o acı deneyimleri öyküleştirerek kayıt altına almak istedim. Bu, hem bir edebi çaba hem de hafıza inşasıdır” ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca, Bozkır Çiçeği adlı son kitabının Ekin Yayınları’ndan çıktığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Bu eser, bölgemizin en temel sorunlarından biri olan tarım işçiliğini ve bu alanda çalışan yoksul çocukların eğitim süreçlerini konu alıyor. Aynı zamanda Anadolu’nun geçmişini, sosyo-politik kırılma anlarını ve tarihsel izlekleri de işliyor. Kitapta Dadaloğlu isyanından kutsal emanetlerin Anadolu’ya gelişi, 1950’li yıllarda yaşanan siyasi tartışmalara, Homeros ve Herodot gibi antik yazarların kültürel izlerine kadar geniş bir perspektif sunuluyor.”

Ayşe Yamaç: “Adıyaman’ın Acılarıyla Dayanışma İçindeyim”

Yazar Ayşe Yamaç ise Adıyaman’a altıncı kez geldiğini belirterek şehre ve insanlarına duyduğu sevgi ve bağlılığı dile getirdi. Yamaç, özellikle depremin ardından bölgede yaşanan toplumsal travmanın, kitaplar ve kültürel etkinlikler aracılığıyla hafifletilebileceğine inandığını söyledi.

“Adıyaman’ın bende yeri çok başka. İnsanların sıcaklığı, samimiyeti ve yaşadığı acılarla büyük bir bağ kurdum. Bu imza günleriyle, söyleşilerle onlara yeni pencereler açabiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü kitaplar, benim için her derde devadır. Sadece bireysel değil, toplumsal acılara da şifa olabilir. Kitaplarla insanların yaşamlarına yeni anlamlar kazandırmak, onları dertlerinden bir nebze olsun uzaklaştırmak en büyük temennimdir” şeklinde konuştu.

Fahrettin Çelik: “Fırat’ın İki Yakası, Yöremizin Derin Yarasını Anlatıyor”

Altıncı kitabı Fırat’ın İki Yakası ile okurlarıyla buluşan yazar- şair- TV Programcısı Fahrettin Çelik ise, hem kitaplarının içeriği hem de etkinliğin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kitabının yaklaşık 10 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Bu kitap benim için bir hayaldi. Yıllar içinde defalarca yazıldı, silindi, baştan alındı ve sonunda okuyucuyla buluşturduk. Kitap, özellikle bölgemizin sosyal dokusunda derin yaralar açan yanlış gelenekleri, örf-adetleri ve toplumsal baskıları işliyor. Yoksulluk, yanlış evlilikler, töre cinayetleri ve kan davaları gibi çok katmanlı bir yapıya sahip. En acı olanı da, hâlâ bu konularda toplumun yeterince ilerleyememiş olması.”

Çelik, kitaplarının sadece birer edebi eser değil, aynı zamanda toplumsal uyanış çağrısı olduğunu vurguladı. “İnşallah bu kitap, kan davalarının ve gelenek adı altında sürdürülen yanlış uygulamaların son bulmasına küçük de olsa katkı sunar. Gençlerin hayatı, geleceği bu tür anlamsız ölümlerle kararmasın istiyoruz” dedi.

“Kültürel Etkinlikler Artmalı”

Üç yazarın ortak mesajı ise kültür ve edebiyat etkinliklerinin daha sık ve yaygın biçimde gerçekleştirilmesi yönünde oldu. Adil Yaşar Kitap Kırtasiye’nin sahibi Mehmet Adil Yaşar’a da teşekkür eden yazarlar, Adıyaman’da kültürel bir atmosferin oluşmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Etkinlik boyunca imzalanan kitapların yanı sıra yazar-okur diyalogları, hatıra fotoğrafları ve çocuklarla yapılan kısa söyleşiler de dikkat çekti.

Perre Haber Ajansı’na Teşekkür

Etkinlik boyunca Perre Haber Ajansı’nın sahada yaptığı takip ve yayın desteğinden de memnuniyet duyduklarını dile getiren yazarlar, yerel medyanın bu tür organizasyonlara verdiği desteğin önemine işaret etti. Fahrettin Çelik, “Bugün bizi yalnız bırakmayan Perre Haber Ajansı’na da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak : PHA