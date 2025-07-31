Eğitim, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde vatandaşlara, ⁠genel siber farkındalık,tarım aletleri üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin dijital izleri, bankacılık ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı,kiralık araç dolandırıcılığı teknikleri, dijital yatırım dolandırıcılığı tuzakları, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgilerin yer aldığı eğitim verildi.

Eğitim sonunda jandarma ekipleri tarafından vatandaşların soruları yanıtlanırken, siber suçlardan korunma yollarını anlatan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak : PHA