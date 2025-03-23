CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, parti üyelerine ve Dayanışma Sandıklarında oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılım çağrısında bulundu.

“Partimizin Gücüne Güç Katıyoruz”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, aday belirleme seçimi sürecine gösterilen ilgi ve yoğun katılım dolayısıyla parti üyelerine ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren Adıyaman halkına teşekkür etti. Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman genelinde gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde, üyelerimizin gösterdiği yüksek katılım, partimize olan bağlılık ve adayımıza olan inancın en güçlü göstergesidir. Üye bazlı katılım oranımızın yüzde 95 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmiş olması, Dayanısma Sandıkları'nda kullanılan oyların adeta dolup sandıktan taşması, birlik ve beraberliğimizin en somut ifadesidir. Bu süreçte sandığa giden tüm halkımıza teşekkür ediyorum.”

CHP’ye Katılım Çağrısı

İl Başkanı Engin Doğan, "yaşanan süreç ve hukuksuzluklara karşı hep birlikte mücadeleyi büyütelim" çağrısında bulunarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmak isteyen tüm vatandaşlara seslendi, “Ülkemizin geleceği için daha güçlü bir CHP ve daha güçlü bir demokrasi için herkesi partimize katılmaya davet ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet düsturuyla, güçlü bir Türkiye için birlikte yol alalım.” ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Adıyaman'da yasayan vatandaşların gösterdiği yüksek katılımın önemine vurgu yapılırken, partinin tüm kesimleri kucaklayan bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak : PHA