Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Benzin ve motorinde indirim var mı? İşte Adıyaman’da 8 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...

Kurşunsuz Benzin (KDV'li): 46.50 TL/L

Motorin (KDV/L'li): 46.46 TL/L

LPG: 23.40 TL iken akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi vatandaş merak ediyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Kaynak : PHA

Kaynak: rss