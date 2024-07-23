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Merkeze bağlı Lokman köyünde önceki gün çıkan anız yangında 450 dönüm alan, 220 kök üzüm bağı yanarken 1 kişinin yaralandığı yangında anız yangını köyün büyük bölümünü etkilerken yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yangın kontrol altına alınmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yangının kontrol altına alınmasının ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede anız yakmak isteyen ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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