"Unutursak Yetim Kalır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda 56 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi. Açılış konuşmasını Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil yaptı. Sevil, konuşmasında yetim çocukları unutmamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Türkiye Diyanet Vakfı’mız malum olduğu üzere birçok alanda faaliyetler yürütmekte. Zekat, kurban ve cami yapımı gibi faaliyetlerin yanı sıra, ‘Unutursak Yetim Kalır’ sloganıyla yurt içi ve yurtdışında yetimlere yardım eli uzatmakta. Bu çerçevede deprem bölgesi olan Adıyaman'ımızda 56 yetimimize karne ve bayram hediyesi olarak bisiklet hediye etmekteyiz. Burada 5 yaş, 10 yaş ve 15 yaşlarında olan yetim öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Bu hediyelerin çocuklarımıza bayram sevinci olmasını diliyor, kazasız belasız bir şekilde kullanmalarını ümit ediyoruz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.”

Bisikletlerine kavuşan çocuklardan Gazihan Kahraman, “Türkiye Diyanet Vakfı’na çok teşekkür ediyorum bana bisiklet verdikleri için. Arkadaşlarımla birlikte gezebilirim bisiklet sayesinde, çok teşekkür ederim onlara.” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Etkinlik, yetim çocukların yüzlerinde oluşturduğu gülümsemeler ve sevinç dolu anlarla sona erdi.

Kaynak : PHA