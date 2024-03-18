19 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan ikinci kurada; kuraya katılacak olan 5.391 bağımsız bölüm için hak sahibi sayısı 15.833 olarak açıklandı.

Yapılacak kura çekimi sonrası, kentsel 5.145 ve kırsal 246 olmak üzere; 5.391 konut yeni sahiplerine kavuşacak.

8 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan birinci kura çekimi sonucunda 2.756 konut, hak sahiplerine teslim edilmişti. 19 Mart’ta yapılacak kurayla birlikte toplam 8.147 konut yeni sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Bakan Işıkhan’ın katılacağı kura çekimi ile ilgili olarak Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Devlet-Millet birlikteliği ile yaralar sarıyor, afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, ilimizde yapımı devam eden konutlarımızdan 5.391'inin kura çekimi 19 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00'te TOKİ Örenli konutlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA