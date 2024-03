CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Av. Abdurrahman Tutdere, seçim koordinasyon merkezinde coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, deprem sonrası şehirde yaşanan zorlu süreçlerden bahsederek desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

"Değişim yolculuğuna verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketten sonra hep yanınızda oldum. O zor zamanda yaklaşık 60 gün 10 milletvekili arkadaşımla beraber yaraları sarmak için gece gündüz çalıştık. Zaman oldu hiç uyumadık. Zaman oldu araçlar içerisinde birlikte susuz aç kaldık. Zaman oldu sokak ortalarında sokak başlarında yan yana koyun koyuna yatan hemşerilerimizin cesetlerini toprağa gömdük. Zaman oldu birlikte ağladık zaman oldu birlikte enkaz başlarında enkaz altında hemşehrilerimizi kurtarmak için çıplak ellerimizle mücadele ettik buradaydık yan yanaydık hep beraberdik bundan sonra da yan yana olacağız beraber olacağız."

Tutdere, Adıyamanlılara çağrıda bulunarak, 6 Şubat'taki depremde yanlarında olmayanların, acıyı yaşamayanların ve o zor anı görmeyenlerin kenti teslim almasına izin vermemelerini istedi. "Çünkü Adıyaman’ın acısını, paramparça olan yüreğini o anı yaşamayanlar anlayamaz. Bizi anlayamazlar. Bizi anlamayanlar da bizi yönetemez." dedi.

"Bu düzenin bitmesine az kaldı" diyerek konuşmasına devam eden Tutdere, Adıyaman'ı depreme dayanıklı ve güvenli bir kent haline getirme hedefini vurguladı.

"Türkiye’nin en az yeşil alanı olan şehri Adıyaman" diyen Tutdere, yeşil alanları arttırma ve şehrin çevresini düzenleme sözü verdi. Ayrıca, mahalle meclisleri ve gençlik meclisleri oluşturarak katılımcı bir yönetim modeli benimseyeceklerini belirtti.

Kent Konseyi'nin aktif hale getirileceğini ve görüşlerinin önemsenerek kenti birlikte yöneteceklerini dile getiren Tutdere, çalışanların haklarını koruyacaklarını ve Adıyaman'ı yoksullukla mücadele eden bir kent haline getireceklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, üniversite kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanacağını ve gençlere destek olacaklarını ifade eden Tutdere, Adıyaman'ı değiştirmek için çalışacaklarını ve herkesin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bu meydandan bütün Adıyamanlı hemşehrilerime, bütün dostlarıma şu çağrı yapıyorum”

6 Şubat'ta o büyük yıkımda yanımızda olmayan, yıkımı yaşamayan hemşehrilerimin o zor anını görmeyen, bilmeyen ve burada olmayanlara bu kenti asla teslim etmeyin. Çünkü onlar sizi anlayamaz. Çünkü Adıyaman’ın acısını, paramparça olan yüreğini o anı yaşamayanlar anlayamaz. Bizi anlayamazlar. Bizi anlamayanlar da bizi yönetemez. Onun için bütün hemşehrilerime açıkça çağrı yapıyorum. Gelin Adıyaman'ımızı 31 Mart seçimlerinde birlikte, beraberce, depreme dirençli, herkes için güvenli bir kent haline getirelim.

“Bu düzenin bitmesine az kaldı”

Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Bu düzenin bitmesine az kaldı. Halkına sırtını dönen, hizmet üretmeyen vatandaşlarına hor bakan bu anlayışın gitmesine az kaldı. Biz hep şunu söylüyoruz. Biz birlikte Adıyamanız. Farklılıklarımızla farklı siyasi düşüncelerimizle Hep birlikte bu topraklarda kardeşliği, birliği, beraberliği inşa edeceğiz. Tutdere herkesin adayıdır. Tutdere Adıyaman'ın adayıdır. İnşallah Adıyaman'ın da başkanı olacak. Bu birlikteliği, bu gücü, bu kardeşliği sözüm ona birileri sabote etmeye çalışıyor. Onlardan ve onlara bu meydandan bir şey söyleyeceğim. Sakın ha sakın ha bu birlikteliğe, Adıyaman'ın yaşadığı bu kardeşliğe, bu birlikteliğe hiç kimse dil uzatmasın.

“Bizi denetleyin, hesap sorun”

Değerli dostlar biraz projelerimizden söz etmek isterim. Her akşam burada birkaç başlık sizlerle paylaşıyorum. Buradan muradımız iktidara geldiğimizde belediyeyi halkın belediyesi yaptığımızda bu kenti nasıl yöneteceğimizin bütün Adıyamanlı hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi ve tarihe not düşmesidir. Biz şeffaf bir belediyecilik yapacağız. Dolayısıyla vaatlerimizi de hizmetlerimizi de şimdiden sizinle paylaşıyoruz ki vatandaş olarak bizi seçtiğinizde bizi denetleyebilirsiniz. Bizden hesap sorabilirsiniz. Onun içindir ki bu projeleri her akşam burada sizlerle paylaşıyorum.

“Türkiye’nin en az yeşil alan şehri Adıyaman”

Değerli hemşehrilerim biz Adıyaman'da yeşil alanları arttıracağız dedik. Adıyaman şu anda Türkiye'de yeşil alanların en az olduğu bir şehir maalesef. Bu kadar su kaynakları olmasına rağmen yer altı suları bu kadar zengin olmasına rağmen maalesef bu kent kupkuru kaldı. Biz parkları yapacağız alanları yeşillendireceğiz. Bu parkların altına da otoparklar yapacağız, sığınaklar yapacağız. Artık Adıyaman'da otopark sorunu kalmayacak arkadaşlar.

Ne diyoruz? Adıyaman'ı halkla beraber yöneteceğiz diyoruz. Sizlerle beraber yöneteceğiz diyoruz. Biz şimdikiler gibi her şeyi ben bilirim anlayışıyla değil Katılımcı bir anlayışla Halkımızın görüşlerinin Önemsendiği fikirlerine değer verildi bir anlayışla yöneteceğiz Onun için mahalle meclisleri oluşturacağız Genç kardeşlerimiz burada Gençlik meclisleri oluşturacağız Bu meclislerde mahallenin sorunları konuşulacak Gençlerimizin talepleri konuşulacak Ve belediye meclisinde de Bu talepler karara bağlanacak Ve hızlı bir şekilde hayata geçirilecek.

“Kent Konseyi’nin görüşlerine değer verilmiyor”

Biliyorsunuz kent konseyleri var. Şu an kent konsayı birkaç arkadaşın gayreti dışında hiçbir icraat yapamıyor. Görüşlerine değer verilmiyor. Ama biz geldiğimizde aktif bir kent konseyi olacak. Kent konseyinin görüşleri hepsi bizim için bağlayıcı olacak ve kenti onlarla beraber yöneteceğiz.

“Kimsenin ekmeğiyle oynamayacak, işten çıkartmayacağız”

Her yerde günlerdir anlatıyorum ama birileri duymak istemiyor. Bir kez daha algı operasyonlarıyla özellikle belediye çalışanlarının aklını ve zihnini bulandıranlara sesleniyorum. Tutdere geldiğinde hiçbir çalışan ekmeğiyle oynamayacak, hiç kimseyi de işten çıkarmayacak. Biz belediye aldığımızda gençlerimiz için uygulayacağımız projelerle yeni iş imkanları yaratacağız. Gençlerimize yeni istihdam alanları açacağız. Onun için Tutdere milletin ekmeğini gençlerin ekmeğini büyütmeye geliyor.

“Yoksulluğu tarihin çöplüğüne atacağız”

Adıyaman depremden çok etkilendi. Canlarımızı kaybettik. Maddi kayıplarımız da oldu. Işini kaybeden yurttaşlarımız var. Hanesine hiç gelir girmeyen vatandaşlarımız var. Biz Adıyaman'da hem açlıkla mücadele edeceğiz hem de yoksullukla mücadele edeceğiz. Bu kentte yoksulluğu tarihin çöplüğüne atacağız biz. Halk Kart uygulamasıyla Memlekette yoksul olan, hiçbir geliri olmayan ailelerimize nakdi destek vereceğiz. Halk kartla onurlu yaşamın temellerini yeniden atacağız. Hiç kimse fırın önlerinde, market önlerinde boynu bükük beklemeyecek. Adıyaman Belediyesi o vatandaşlarımızın yanında olacak. Adıyaman Belediyesi'nin sıcak eli vatandaşımızın yanında olacak. Özellikle hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız için sosyal mağazaları açacağız. Bu mağazaları şehrin belli noktalarında faaliyete geçireceğiz. Bu mağazaları açarken kendi yerini esnafımızı da asla mağdur etmeyeceğiz. Ama yoksul ailelerin de kıyafet başta olmak üzere bir takım temel ihtiyaçlarını bu mağazalarda bedava vereceğiz arkadaşlar.

“Üniversiteyi kazanan her öğrenciye burs imkanı”

Adıyaman'dan üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz var. Metropollere gidiyorlar. Biliyorsunuz hayat pahalılığı var. Gençlerimiz gittiği okullarda gerçekten ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Ankara'ya giden, İstanbul'a giden, Büyükşehir'e giden öğrencilerimiz geçinemiyorlar. Biz Adıyaman Belediyesi'ni kazandığımızda üniversiteyi kazanan her Adıyamanlı öğrencinin yanında olacağız. Hepsine burç imkanı sağlayacağız. Gençler, biliyorum sizler de zor günler geçiriyorsunuz. Kütüphane yok, sosyal tesis yok, eğlence alanı yok, yürüyüş alanları yok. Sizin sosyalleşeceğiniz hiçbir mekan yok. Bunları da yapacağız. Kamusal alanda interneti de bedava vereceğiz, bedava. Gençlerimiz ödevlerini de yapacaklar. Orada bilimsel çalışmaları da takip edecekler. Ve bütün Türkiye ile bütün dünyayla da entegrasyonu sağlamış olacaklar. Tutdere gençlerin yanında olacak, her zaman abisi olacak.

“Tutdere'nin derdi makam değil. Tutdere'nin derdi bir koltuk değil. Tutdere'nin derdi memleket”

Değerli hemşerilerim, çalışıyoruz. Çalışıyoruz, çalışacağız. 31 Mart akşamına kadar durmak yok. Hep birlikte çalışacağız. Bu Adıyaman'ı mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz. Adıyaman değişirse halkımız rahat edecek. Adıyaman değişirse Adıyaman'ın sesi duyulacak Adıyaman'da değişimi gerçekleştirirsek Tutdere'yi başkan seçerseniz Adıyaman'a yeni bir yol açılacak. Tutdere hepinizin elini tutacak, hepinizi birlikte ayağa kaldıracağız. Hep beraber ayağa kalkacağız biz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz de çalışmalarınızdan dolayı değişim yolculuğunda verdiniz emeklerden dolayı. Teşekkür ediyorum. Dalga dalga büyüyoruz. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Bu seçimi de kazanıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.”

Kaynak : PHA