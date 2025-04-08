Zeytincilikle ilgili güncel gelişmelerin, üretim sorunlarının ve yerel genetik kaynakların ele alınacağı çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz üstlenecek. Çalıştay, GAP İdaresi tarafından desteklenen “Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Sorunlarına Yönelik Eğitim Çalışmaları ve Yerel Genetik Kaynakların Tespiti ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Katılımcı akademisyenler şunlardan oluşuyor:

Prof. Dr. Ebru Sakar – Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Büyük – Adıyaman Üniversitesi

Dr. Murat Özaltaş – İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü

Dr. Mehmet Ulaş – İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü

Dr. Mehmet Atay – Adıyaman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Karaat – Adıyaman Üniversitesi

Çalıştayda, zeytin üretimi ve zeytincilik sektörüne ilişkin karşılaşılan problemler, çözüm önerileri ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak araştırmaların sonuçları paylaşılacak.

Üniversite yetkilileri, çiftçileri, tüm akademik ve idari personel ile öğrencileri çalıştaya davet ederek, bu alandaki bilgi alışverişine katkı sunmalarını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA