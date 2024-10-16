Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Karakaplan Özer, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

THY’den Kariyer Fırsatları

Adıyaman Üniversitesi Genç Kariyerler Topluluğu ve İEEE Öğrenci Topluluğu’nun desteğiyle düzenlenen programda, Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları Ofisi çalışanları sunum yaptı. Sunumda, THY’nin çalışma ve kariyer imkanları ile sunduğu burs olanakları tanıtılırken, öğrencilere çeşitli eğitim programları hakkında bilgiler verildi.

Soru-Cevap ve Kahoot Yarışması

Programın interaktif bölümünde, THY İnsan Kaynakları Ofisi çalışanları öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Katılımcılar, havacılık sektörü ve kariyer fırsatlarına dair merak ettiklerini uzmanlara sorma fırsatı buldu. Etkinlik, ödüllü bir Kahoot Yarışması ile devam etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Teşekkür Belgesi Takdimi

Program sonunda, THY İnsan Kaynakları Ofisi çalışanlarına katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın tarafından teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, öğrencilere sektörle ilgili önemli bilgiler sunarken, kariyer gelişimlerine yönelik fırsatlar hakkında da farkındalık yarattı.

Kaynak : PHA