"Türkiye-Irak İlişkileri ve Bölgesel İşbirliği"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY’de 20 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimlerinin barış ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi’nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla yapılması gerektiğini vurguladı.

"İsrail’in Artan Saldırganlığına Tepki"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in giderek artan saldırganlığına dikkat çekerek, bu durumun bölgeyi geniş çaplı bir savaş alanına çevirme riski taşıdığını belirtti. Türkiye’nin bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Irak makamlarının ülkeyi çatışmalardan uzak tutma çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

"Kalkınma Yolu Projesi"

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin hem ekonomik kalkınmaya hem de bölgenin istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda getireceğini vurguladı.

"Terörle Mücadele ve Bölgenin Huzuru"

Görüşmede, terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması ve bölgenin huzur ve refahının korunması amacıyla işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dost ve kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu kritik görüşme, Türkiye’nin bölgedeki barış, istikrar ve ekonomik işbirliği vizyonunun altını çizen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA