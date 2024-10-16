En dikkat çeken ise, tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek ve domuz eti) bulunan firmaların sıralanması oldu.

"En Fazla Hileli Ürün Nerede?"

Bakanlık, yüz binlerce gıda işletmesini denetleyerek insan sağlığına zararlı ve sahte içeriklerle üretilen ürünleri tespit etti. 2 Ekim’de yayınlanan listeye göre, Türkiye genelinde 600'ün üzerinde işletmede bu tür ürünlerin bulunduğu belirtiliyor. Özellikle kırmızı et bazlı yiyeceklerde bulunan bu hileli içerikler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"Adana ve Sakarya İlk Sırada"

Yayınlanan listeye göre, tek tırnaklı hayvan eti kullanımıyla ilgili en fazla işletmenin yer aldığı il Adana oldu. Adana’da toplam 9 işletmede at, eşek ve domuz eti tespit edilirken, ikinci sırada 5 işletme ile Sakarya yer aldı. Bu illeri, farklı bölgelerdeki diğer şehirler takip ediyor.

"Bakanlık Denetimleri Devam Ediyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bu listeleri güncellemeye ve denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla sahte ürünlerin tespit edilip ifşa edilmesinin süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA