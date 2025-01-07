Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynal Abidin Kıymaz ve beraberindeki platform üyeleri, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik’i ziyaret etti.

Ziyarette Şirik’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan platform üyeleri, içerisinde sağlık sorunlarının ele alındığı ve çözün önerilerinin yer aldığı dosya sundu.

Dosyayı Şirik’e bizzat teslim eden Kıymaz, yaptığı konuşmada, dosyayı üyelerden aldıkları bilgileri derleyerek hazırladıklarını söyledi.

"Herkesin katkı sunmasında yarar var diye düşünüyoruz"

Yaşanan büyük deprem nedeniyle kenti büyük bir felaket içerisinden çıkartmaya ve ayağı kaldırmaya çalıştıkları belirten Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynal Abidin Kıymaz,"Biz Adıyaman platformu olarak Adıyaman'da vatandaşların en öncelikli sorunlar arasında yer alan sorunları üyelerimizden WhatsApp grubumuzdan 900 kişi bizi izliyor. Üyemiz olarak yaşadıkları sağlık sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Bizler de ocak ayında özellikle Adıyaman'ın sağlık sorunlarını ne kadar aza indirilebiliriz, sağlık sektöründe ne gibi çalışmalar yapılırsa hizmet daha hızlanır, standardı daha yükselir diye düşündük. Rapor hazırladık, hem devlet hastanemizde görmüş olduğumuz eksiklikler veya yapılmasında fayda olacak çalışmalar yaptık. Üyelerimizden gelen teklif önerileriyle derledik, topladık. Deprem bölgesinde sorun, problem çok ama sağlıkta her zaman önemli bir sorun; kentimizde sağlık sorunları minimize edilmesi, en aza indirilmesi veya sağlık sektöründe hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması için biz de Adıyaman Platformu olarak bir rapor hazırladık.” dedi.

Platform olarak kente katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Kıymaz, şöyle devam etti:

“Kente bizim de bir nebze katkımız olursa yapılacak veya yapılmakta olan bir işin hızlanmasını sağlarsak bizim de yorgunluğumuz gidecek mutlu olacağız. Kent büyük bir felaket içerisinden çıkmaya çalışıyor, ayağı kalkmaya çalışıyor. Herkesin aile olarak kayıpları var. Bu acıların azaltılması onların daha yaşanabilir bir kentte yaşayabilmesi sadece kamu idarecilerinin sorumluluğunda değil bu kentte yaşayan her vatandaşın bu çorbada tuzu olması için herkesin katkı sunmasında yarar var diye düşünüyoruz."

"Mutlaka satır satır hepsine ayrıntılı bir şekilde bakacağız"

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Porf.Dr. Mehmet Şirik de Adıyaman'ın daha sağlıklı bir hale gelmesi için vatandaşlara faydalı hizmet verebilmek için gördükleri eksiklikleri düzeltmek için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Hazırladıkları dosya için Adıyaman Platformu’na teşekkür eden Şirik, “Müdürlüğümüzü ziyaret ettiğiniz ve emek vererek hazırladığınız dosya için çok teşekkür ediyorum. Biz sağlık sektöründe olduğumuz, işin içinde olduğumuz için buna biraz önce tabi sizin dediğiniz gibi kendi penceremizden bakıyoruz, sağlıkçı penceresinden bakıyoruz. Siz ise vatandaş tarafından, hasta tarafından bakıyorsunuz. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, Adıyaman'ın sağlığını bir adım daha öne getirmek için. Deprem sonrası bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte, sağlıkçı arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ın daha sağlıklı bir hale gelmesi için vatandaşımıza faydalı hizmet verebilmek için elimizden gelen gördüğümüz eksiklikleri düzeltme adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tip katkılar bizim penceremizden değil de dışarıdan bakılan bir gözle mutlaka insanın eksiği vardır, vatandaşın bizden beklentileri vardır. Bundan dolayı harcadığınız emek için, yaptığınız çalışma için çok teşekkür ediyoruz. Biz bu konuları önemsiyoruz. Mutlaka satır satır hepsine ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Çözebildiklerimizi yerelde çözeceğiz, çözemediğimizi mutlaka bakanlığımızın desteğiyle çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tekrardan ben emeğiniz için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA