Gençlerle Samimi Sohbet

Ziyaretin ardından sporla ilgilenen gençlerle buluşan Başkan Tutdere, onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere tatlı ikramında bulunan Başkan, sporun insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Böyle güzel gençlerin sporla ilgilenmesi beni çok mutlu etti. Spor, insanı dinamik tutar, huzur verir ve geleceğe hazırlar. Sizlerin spora yönelmeniz, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bireyler olmanız açısından büyük önem taşıyor. Derslerinizi de ihmal etmeden spor yapmaya devam edin. İkisini bir arada yürütmek, sizlerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanmanızı sağlar.” ifadelerini kullandı.

Spora Destek Sürecek

Adıyaman Belediyesi’nin, şehrin her köşesinde gençler için spor yapabilecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Başkan Tutdere, şunları ekledi: “Daha modern spor salonları, antrenman sahaları ve gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun altyapılar kuruyoruz. ÇATOM gibi merkezlerde gençlerin sporla buluşması bizim için büyük bir mutluluk. Eğer bir ihtiyacınız olursa ya da yapabileceğimiz bir şey varsa, imkanlarımız dahilinde destek olmaktan çekinmeyiz. Her zaman yanınızdayız.”

Depremin Ardından Adıyaman’ı Yeniden İnşa Ediyoruz

Başkan Tutdere, Adıyaman’da yaşanan depremin ardından şehirdeki zorluklara da değindi. “Adıyaman’ın yaşadığı sorunların farkındayız ve bunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizin gibi güzel çocuklar için daha iyi bir Adıyaman inşa ediyoruz. Spor yapabileceğiniz alanlar, antrenman sahaları ve modern bir şehirle geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Hep beraber çalışarak Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Gençlere Destek Sürecek

Başkan Tutdere, gençlere ve ailelerine selamlarını ileterek, ÇATOM’un faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Sporun, gençlerin gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tutdere, belediye olarak bu konuda her zaman gençlerin yanında olacaklarının altını çizdi.

Kaynak : PHA