“Adıyaman, Farklı İnançlarla Birlikte Yaşamanın Güzelliklerini Yaşayan Bir Şehirdir”

Ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın farklı inançlar ve kültürlerin kardeşçe bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Başkan Tutdere, “Adıyaman Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, Gayrimüslimiyle Türkiye’nin en güzel kardeşlik şehridir. Bu birlik ve beraberlik tablosunun devam etmesi için şehrimizin yeniden ayağa kalkması adına gayret göstereceğiz ve hep birlikte çalışacağız.” dedi.

“Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Güçlü Bir İşbirliği İçindeyiz”

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak, 6 Şubat depreminin izlerini silmek ve şehrin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi. Şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Köseceli Belediye Başkanımızla birlikte Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubemizin Rıza Tanrıverdi Cemevi’ni ziyaret ettik. Genel kurullarını tamamlayan Hasan Çalış ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Şehrimizin yeniden inşası ve kardeşlik ortamının sürdürülmesi için büyük bir dayanışma içindeyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli, huzurlu bir Adıyaman inşa etmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Başkan Tutdere, belediye olarak altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini, bu çalışmalar tamamlandığında ise üstyapı projelerine geçeceklerini belirtti.

“Dayanışma ve Kardeşlik İçinde Yeni Bir Şehir İnşa Edeceğiz”

Başkan Tutdere, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın ve tüm STK’larımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ın geleceği için hep birlikte dayanışma ve kardeşlik içinde çalışarak şehrimizi yeniden inşa edeceğiz.”

“Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rıza Tanrıverdi Cemevi Başkanı Hasan Çalış ise, “Halkın büyük desteğiyle seçildiniz, Allah razı olsun. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA