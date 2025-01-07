Gençlik Kolları Kongresi Coşkulu Bir Katılımla Gerçekleşti

TPAO Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Kongresi, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış’ın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve İshak Şan, İlçe Belediye Başkanları, Teşkilat Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kongrede Ramazan Çetin, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.

“Gençlik, Türkiye Yüzyılı’nın Teminatıdır”

Kongrede bir konuşma yapan Milletvekili Alkayış, AK Parti olarak gençliğe büyük önem verdiklerini ve gençliğin Türkiye’nin en değerli zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Alkayış, "Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nda memleketimizin güvencesidir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Meclis’imiz gençlerin ülke yönetiminde söz sahibi olabilmeleri için önemli değişiklikler yaptı. Seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik, böylece gençlerimiz daha aktif bir şekilde siyasette yer alabiliyor" ifadelerini kullandı.

“AK Parti, Gençleri Merkeze Alarak Siyaset Yapıyor”

AK Parti'nin Meclis’te en fazla genç vekile sahip parti olduğunu belirten Alkayış, partisinin her zaman gençleri merkeze aldığını ve siyasetin ana eksenini gençliğin hissiyatının oluşturduğunu söyledi. Geçmişten bugüne AK Parti Gençlik Kolları’nda çalışan tüm üyelerine teşekkür eden Alkayış, "Gençlerimizin, parti içinde en yetkili kurullara kadar yükseldiğini ve ülkenin önemli mevzularında karar alma yetkisi elde ettiğini görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

“Gençlerimizin Geleceği İçin Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz”

Kongrede yapılan konuşmalar arasında, AK Parti'nin gençlik kolları üyesi gençlerinin büyük sorumluluklar üstlendiği ve ülkenin geleceğinde etkin roller oynadığına dikkat çeken Milletvekili Alkayış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle, gençlerimize duyulan güven her geçen gün artıyor. Biz, gençlerimizin geleceği için yatırım yapmaya devam edeceğiz ve onlara güvenmekten asla geri durmayacağız" dedi. Alkayış, düzenlenen kongrenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni seçilen Ramazan Çetin ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileyen Alkayış, AK Gençlik’in kutlu davanın izinde ilerleyeceğini belirtti.

Kaynak : PHA