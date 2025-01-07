“Şehir Merkezine Uzaklık Mağduriyet Yaratıyor”

Girne Mahallesi 1. Etap TOKİ sakinleri, konutların alt kısmında bulunan işyerlerinin etkin şekilde kullanılmadığını ve bölgede canlılık yaratılmasını talep ediyor. TOKİ konutlarının şehir merkezine uzak oluşu nedeniyle, sakinler zamanla okul, sağlık ocağı, market ve fırın gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor. Ayrıca, minibüslerin 1 saatte bir sefer düzenlemesi de ulaşım konusunda büyük bir sıkıntıya yol açıyor.

“Çocuklar Sabahın Erken Saatlerinde Yola Çıkıyor”

Sakinler, özellikle öğrencilerin okul saatlerine yetişebilmek için sabahın ilk ışıklarında yola çıkmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Çocukların yoğunluk olmadığı için minibüslerin 1 saatte bir sefer yapmasından dolayı, hem sabahın erken saatlerinde yola çıkmak zorunda kaldıklarını hem de minibüslerde yer bulamadıklarını dile getiriyorlar. Aileler, okul saatlerine uygun minibüs seferlerinin düzenlenmesini istiyor.

“Sağlık Ocağı Acilen Yapılmalı”

Etap TOKİ Konutlarında, özellikle çocuklu aileler için sağlık ocağı bulunmaması, en büyük mağduriyet sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Konut sakinleri, acil bir durumda Devlet Hastanesi’ne ulaşmanın çok zor olduğunu belirtiyor. Sağlık ocağının bölgede en öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade eden sakinler, “Çocuklar gece aniden rahatsızlanabiliyor. Ancak sağlık ocağının olmaması nedeniyle, şehir merkezine ulaşımda büyük zorluklar yaşıyoruz. Her ailenin arabası olmadığı için acil durumlarda mağduriyet yaşıyoruz. Sağlık ocağı, market, fırın ve okul açılmasının yanı sıra öncelikli olarak sağlık ocağının yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Yetkililerden Yardım Bekliyorlar"

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan 1. Etap TOKİ sakinleri, yaşadıkları mağduriyetlerin bir an önce çözülmesini talep ediyor. Şehir merkezi ile olan uzaklık, ulaşım sıkıntıları ve sağlık hizmetleri eksikliği, sakinlerin günlük yaşamlarını zorlaştırıyor. TOKİ sakinleri, yetkililerin bölgeye yönelik gerekli adımları atmalarını ve temel hizmetlerin bir an önce sağlanmasını bekliyor.

Kaynak : PHA