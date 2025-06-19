Perre Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programa Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve il protokolü katıldı. Törende, en çok kitap okuyan öğrenciler ve velilere, ayrıca şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Projeyle öğrencilere okuma kültürü kazandırılması, araştıran ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, kitap okuma alışkanlığını teşvik eden çalışmanın öğrencilere ve velilere ilham olmasını diledi.

Kaynak : PHA