Bakan Kurum, son 3 ayda depremden etkilenen 11 ilde 60 bin yeni konutun inşasına başlandığını ve şu ana kadar toplam 101 bin 254 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Adıyaman’da ise şimdiye kadar 14 bin 605 konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 7 bin 300’e ulaşacağını belirtti.

Bakan Kurum, Adıyaman Meydan Projesi’nin 1. etabının bu ay içinde ihale edileceğini ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağını açıkladı. Projenin hem şehrin ticaretine hem de turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızın yüzde 90’ının projeyi istediğini gördük. Bu projeyi Adıyaman’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Projenin, dükkanları, sosyal mekanları ve geniş meydan alanları ile şehre hem estetik hem de işlevsellik kazandıracağını belirten Kurum, eski hükümet konağı alanında yapılacak yeni düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Yeni Etaplar Yolda

Meydan projesine büyük ilgi olduğunu belirten Bakan Kurum, ikinci, üçüncü ve dördüncü etapların da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde değerlendirmeye alınacağını duyurdu. "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, yapmayacağız" diyen Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda projelerin genişletileceğini vurguladı.

Hükümet Konağı Alanı Yeniden Canlanacak

Bakan Kurum, eski hükümet konağının bulunduğu alanın belediye ile yapılan takas yoluyla Hazine’ye devredildiğini ve bu alanda ticari üniteler ile sosyal mekanlar yapılacağını duyurdu. "Bu projeyi meydan projesi ile birlikte yürüteceğiz ve Ocak ayı sonuna kadar tamamlayacağız" diye konuştu.

Adıyaman’da Yeni İbadet ve Eğitim Yapıları İnşa Ediliyor

Adıyaman Üniversitesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve 71 lojmanın yanı sıra Örenli Mahallesi’nde 500 kişilik caminin yapımına başlandığını ifade eden Bakan Kurum, İndere’de de 1500 kişilik cami inşaatının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

"Konutlar Teslim Edilene Kadar Burada Olmaya Devam Edeceğiz"

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Murat Kurum, verilen sözlerin kararlılıkla yerine getirileceğini belirtti. "Hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran güçlü bir devletimiz var. Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Biz buraya gelip selfie çekenlerden olmadık, olmaya da niyetimiz yok" dedi. Kurum, inşa edilen konut ve iş yerlerinin teslim edilene kadar tüm ekiplerin bölgede çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Esnafla Görüştü, Şantiyeleri Ziyaret Etti

Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyareti kapsamında Valilik binasında esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ayrıca koordinasyon toplantısında yerel yöneticilerle görüşerek şehrin sorunlarının çözümüne yönelik talimatlar verdi. Kurum, ziyaretinin ardından deprem konutlarının yapıldığı şantiyeleri gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak : PHA